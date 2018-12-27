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Туристы в Турции будут платить налог за безопасность

Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Власти Турции вводят налог на безопасность для туристов. С 1 января 2019 года прибывающие на отдых в страну будут платить 1,5 евро.

Налог будут взимать в аэропортах Турции по прибытии, сообщает профильное издание Turizmhaberleri.

Министерство транспорта Турции планировало изначально назначить сумму в три евро с человека, но её снизили после вмешательства Ассоциации турагентств и министра культуры и туризма.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что новый налог стал неожиданностью, и пока не ясно, будут ли взиматься деньги с туристов, уже купивших путёвки в Турцию.

Ранее News.ru писал, что самостоятельный туризм начал уступать организованному внутреннему туризму по России. Темпы роста в 2018 году по заказам туров среди россиян превзошли индивидуальные на 2%.


#туристы #турция #налог
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