Туристы в Турции будут платить налог за безопасность

Власти Турции вводят налог на безопасность для туристов. С 1 января 2019 года прибывающие на отдых в страну будут платить 1,5 евро.
Налог будут взимать в аэропортах Турции по прибытии, сообщает профильное издание Turizmhaberleri.
Министерство транспорта Турции планировало изначально назначить сумму в три евро с человека, но её снизили после вмешательства Ассоциации турагентств и министра культуры и туризма.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что новый налог стал неожиданностью, и пока не ясно, будут ли взиматься деньги с туристов, уже купивших путёвки в Турцию.
Ранее News.ru писал, что самостоятельный туризм начал уступать организованному внутреннему туризму по России. Темпы роста в 2018 году по заказам туров среди россиян превзошли индивидуальные на 2%.