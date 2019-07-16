https://static.news.ru/photo/6b5b841c-a846-11e9-8876-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Allen Jones/ZUMAPRESS.com

Уникальный пляж в бухте Стеклянной может исчезнуть из-за действий китайских туристов.

Местные жители рассказывают, что путешественники из Китая собирают на пляже и выносят большие пакеты отшлифованного стекла, игнорируя запрещающие таблички и замечания сотрудников посольства КНР, пишет PRIMPRESS .

Учёные ДВФУ считают, что если проблема не будет решена в ближайшее время, стеклянный пляж перестанет существовать через 20 лет.

Как писал News.ru ранее, сотрудники полиции столицы Чехии Праги задержали двоих иностранцев в возрасте 30 и 23 лет. Мужчин обвиняют в нанесении граффити размером 5 на 2 м на одной из колонн Карлова моста.