Уникальный пляж в бухте Стеклянной может исчезнуть из-за действий китайских туристов.
Местные жители рассказывают, что путешественники из Китая собирают на пляже и выносят большие пакеты отшлифованного стекла, игнорируя запрещающие таблички и замечания сотрудников посольства КНР, пишет
Учёные ДВФУ считают, что если проблема не будет решена в ближайшее время, стеклянный пляж перестанет существовать через 20 лет.
Как писал News.ru ранее, сотрудники полиции столицы Чехии Праги задержали двоих иностранцев в возрасте 30 и 23 лет. Мужчин обвиняют в нанесении граффити размером 5 на 2 м на одной из колонн Карлова моста.