https://static.news.ru/photo/e290d3d2-a20d-11e9-a309-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Количество жалоб от путешественников в Роспотребнадзор в первые полгода 2019-го уменьшилось на 20% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

За первую половину 2019 года в Роспотребнадзор поступило около 2 тыс. обращений туристов, большая часть которых содержала жалобы на неполное раскрытие информации о туристском продукте, навязывание дополнительных возмездных услуг, а также включение в договор условий, ущемляющих права потребителей. В 2018 году за аналогичный период было подано потребителями на 20% жалоб больше, — говорится в сообщении .

Отмечается, что в 2019 году в Роспотребнадзор было направлено почти 200 исков, служба выдала 202 заключения по искам. 20 млн руб. было взыскано в пользу истцов, это на 15% больше показателя первого полугодия 2018-го. Было выявлено свыше 170 нарушений прав потребителей, организации оштрафованы на общую сумму около 1 млн руб.

Ранее News.ru писал, что российские туристы на фоне протестов в Грузии отменили более 130 броней в отелях курорта Кутаиси. Ещё 70 броней было отменено иностранными путешественниками.