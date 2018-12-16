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Туристы способны проспонсировать реновацию в Москве

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что туристический бизнес в столице приносит в бюджет города достаточное количества денег для проведения реновации.

«Только за счет поступлений в бюджет от туристического бизнеса можно полностью реализовать программу реновации», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что Москва становится все более популярной среди иностранных туристов, а сам город превращается в яркий праздник накануне новогодних праздников.

Ранее News.ru писал о том, что четырёхкратное сокращение предложения квартир в домах, вошедших в программу реновации, стимулировало рост их стоимости. Цена жилья в таких зданиях с января 2017 по октябрь 2018 года в среднем по Москве выросла на 20% — до 177,7 тысячи рублей за кв. м


#москва #реновации
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