Туристы способны проспонсировать реновацию в Москве

https://news.ru/storage/news/fb1e520900a769111a13d51e82189e4a/f5226a10-063c-4ea5-bccf-7533f529d8e0_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что туристический бизнес в столице приносит в бюджет города достаточное количества денег для проведения реновации.

«Только за счет поступлений в бюджет от туристического бизнеса можно полностью реализовать программу реновации», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что Москва становится все более популярной среди иностранных туристов, а сам город превращается в яркий праздник накануне новогодних праздников.

Ранее News.ru писал о том, что четырёхкратное сокращение предложения квартир в домах, вошедших в программу реновации, стимулировало рост их стоимости. Цена жилья в таких зданиях с января 2017 по октябрь 2018 года в среднем по Москве выросла на 20% — до 177,7 тысячи рублей за кв. м