https://static.news.ru/photo/e745e23a-b73b-11e9-a370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michel Stoupak/ZUMAPRESS.com

Сервис Momondo провёл социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, что более 80% россиян считают кулинарию не худшим способом погрузиться в культуру страны, чем произведения искусства.

Около 42% опрошенных при планировании поездки учитывают специфику народной кухни страны, в которую они собираются поехать, для 16% респондентов это — один из основных критериев выбора места отдыха, пишет РИА Новости .

Более половины (52%) принявших участие в опросе что в поездке готовы тратить на питание больше денег, чем дома. Конкретнее, 25% определили себе дневной лимит в 500-1000 рублей на человека в день, 325 — 1000-2000, 18% могут позволить себе тратить от 2000 до 4000 в сутки и 5% — более 4000 рублей.

При этом только 10% посещают в отпуске кафе и рестораны каждый день, а 41% респондентов едят в точках общепита всего несколько раз за поездку.

Как писал News.ru ранее, расходы граждан на отдых на российских курортах в 2019 году увеличились на 10–15% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что в среднем россияне тратят по 46 тысяч рублей с человека.