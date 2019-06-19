https://static.news.ru/photo/7dc54d48-9259-11e9-a258-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Российские путешественники назвали лучшие города и страны для гастрономического туризма.

Среди регионов России для изучения местной кухни, по мнению опрошенных, подходят Санкт-Петербург (16%), Казань и Татарстан в целом (по 13%), Москва (10%), Московская область (6%), Суздаль и Сочи (по 3%).

Самым популярным зарубежным направлением для гастротуризма стала Грузия, за которую проголосовало 16% путешественников. Армения заняла вторую строчку с результатом в 10%. За ней следуют Белоруссия, Италия и Франция с 6% голосов, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что более половины российских туристов, согласно результатам опроса OneTwoTrip, считают, что 28 календарных дней в году мало для полноценного отдыха.