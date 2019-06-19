Российские путешественники назвали лучшие города и страны для гастрономического туризма.
Среди регионов России для изучения местной кухни, по мнению опрошенных, подходят Санкт-Петербург (16%), Казань и Татарстан в целом (по 13%), Москва (10%), Московская область (6%), Суздаль и Сочи (по 3%).
Самым популярным зарубежным направлением для гастротуризма стала Грузия, за которую проголосовало 16% путешественников. Армения заняла вторую строчку с результатом в 10%. За ней следуют Белоруссия, Италия и Франция с 6% голосов, передаёт
Ранее News.ru писал, что более половины российских туристов, согласно результатам опроса OneTwoTrip, считают, что 28 календарных дней в году мало для полноценного отдыха.