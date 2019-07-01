https://static.news.ru/photo/57f0cc9c-9be5-11e9-8a8e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Российские туристы продолжат посещать Грузию используя личные автомобили, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов туристического рынка, в настоящее время в Грузии находятся тысячи самостоятельных путешественников из РФ.

Основную роль в российском самостоятельном турпотоке при этом, по их словам, сейчас играет автомобильный транспорт. Число туристов, выбирающих такой путь в Грузию, точно неизвестен, но, по оценкам экспертов туристической розницы, речь идёт о нескольких тысячах человек в месяц, — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что находящиеся сейчас на отдыхе в Тбилиси россияне «пока не ощущают проблем при нахождении в стране».

При этом большинство организованных туристов, которые планировали провести отпуск в Грузии после 8 июля, выбирают для путешествия другие страны, за редким исключением запрашивая возврат суммы тура, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что представители грузинской диаспоры на территории России написали главе государства Владимиру Путину открытое письмо, в котором призвали отменить свой указ о прекращении прямых перелётов между РФ и закавказской республикой и возобновить авиасообщение.