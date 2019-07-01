Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Российские туристы продолжат посещать Грузию используя личные автомобили, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов туристического рынка, в настоящее время в Грузии находятся тысячи самостоятельных путешественников из РФ.

Основную роль в российском самостоятельном турпотоке при этом, по их словам, сейчас играет автомобильный транспорт. Число туристов, выбирающих такой путь в Грузию, точно неизвестен, но, по оценкам экспертов туристической розницы, речь идёт о нескольких тысячах человек в месяц, — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что находящиеся сейчас на отдыхе в Тбилиси россияне «пока не ощущают проблем при нахождении в стране».

При этом большинство организованных туристов, которые планировали провести отпуск в Грузии после 8 июля, выбирают для путешествия другие страны, за редким исключением запрашивая возврат суммы тура, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что представители грузинской диаспоры на территории России написали главе государства Владимиру Путину открытое письмо, в котором призвали отменить свой указ о прекращении прямых перелётов между РФ и закавказской республикой и возобновить авиасообщение.

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