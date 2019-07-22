https://static.news.ru/photo/ba56de60-ac8b-11e9-ac74-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Туристы, застрявшие в аэропорту Антальи из-за задержки рейса в Москву, обеспечены всем необходимым. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в турецком курортном городе.

По информации, полученной от туристической компании «Анекс Тур», пассажиры обеспечены всем необходимым, в том числе питанием, присутствует переводчик. Мы ожидаем технического вопроса данной ситуации. На неисправном самолёте желания лететь у пассажиров нет, – цитирует представителя российской дипмиссии РИА Новости .

По его словам, ситуация находится на контроле Генконсульства.

Как сообщала директор по связям с общественностью аэропорта «Шереметьево» Анна Захаренкова, рейс авиакомпании Azur Air «Москва—Анталья» был перенесён с ночи понедельника, 22 июля, на 19:00 по техническим причинам. Пассажирам предоставят резервный борт. По данным ряда СМИ, вылета в Москву в Анталье ожидают около 500 российских туристов.

Ранее News.ru писал, что 21 июля в аэропортах Москвы было задержано и отменено порядка 30 рейсов.