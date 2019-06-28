https://static.news.ru/photo/be7062a0-9b38-11e9-a83f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Две туристические группы из Ирландии и России заблудились во время спуска с Эльбруса. Люди сбились с маршрута из-за плохой видимости. Сейчас они находятся на высоте около 5,2 тыс. м над уровнем моря. Вызволять их отправились спасатели.

На вершину четверо россиян шли с северной стороны Эльбруса, заблудились и стали спускаться на нашу сторону. По дороге они встретились с группой иностранных граждан и сейчас все вместе пытаются спуститься вниз, кто-то может идти сам, кому-то нужна помощь, — сказал ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Хизир Ойтов.

Ранее News.ru писал, что власти Франции ограничили доступ к Монблану. Это связано со слишком большим количеством альпинистов. Теперь чтобы получить разрешение на подъём, нужно забронировать место в одном из горных приютов в этой местности.