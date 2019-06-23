https://static.news.ru/photo/b2687190-95bc-11e9-99e0-fa163e074e61_1024.jpg Ялта, Крым Фото: pixabay.com

Алупка, Алушта, Евпатория, Севастополь, Судак, Феодосия и Ялта в Крыму, а также Анапа, Геленджик и Сочи в Краснодарском крае стали самыми популярными морскими курортами для отдыха у самостоятельных туристов. Об этом сообщает сервис Tvil.

Сервис составил рейтинг популярности российских городов-курортов во время отпускного сезона в июле и августе. Исследование подготовлено на основе анализа оплаченных заявок на проживание в мини-отелях, гостевых домах и квартирах c 1 июля по 31 августа 2019 года, передаёт РИА Новости .

Наиболее дешёвым проживание в это время будет в Анапе (2400 рублей в сутки) и Евпатории (2500 рублей), самым дорогим — в Ялте (3600 рублей).

Туристы в среднем проводят на море в июле и августе по 10 суток. Самый длительный летний отдых на черноморских курортах резервируют в Евпатории (в среднем 12 дней) и Анапе (11 дней).

Как писал News.ru, около 52% россиян не будут брать отпуск летом. Из них 32% не отдохнут в связи с недавним трудоустройством, а 15% — из-за отсутствия финансовых возможностей.