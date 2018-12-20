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Туристические визы в США подорожают для россиян

Martin Moxter/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Граждане Российской Федерации, которые хотят получить визу в Соединённые Штаты, должны будут оплатить дополнительный сбор. Продлить документ без собеседования, как это делали раньше, тоже будет нельзя.

С начала 2019 года многократная трёхлетняя виза будет облагаться дополнительным сбором в $143, сообщается на сайте с консульской информацией. РФ собирает с американских граждан ту же сумму за такое же разрешение, поэтому решение основано на принципе взаимности, отмечают представители США.

Оплатить эту пошлину невозможно при помощи банковских карт или в отделениях «Почты России». Поэтому при продлении предыдущей визы россиянам придётся заново проходить собеседование. Без личного общения с сотрудниками посольства или консульства можно будет получить документ, позволяющий въехать в страну только один раз и на срок меньше года.

Ранее News.ru писал о том, что администрация Штатов планирует ужесточить условия выдачи виз и грин-карт мигрантам, которые уже проживают на территории страны. Если инициатива будет принята, то соискатели могут получить отказ, если выяснится, что они воспользовались рядом мер социальной поддержки.


#сша #россия #виза
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