https://static.news.ru/photo/cf8e6c1c-b212-11e9-9028-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сарафанное радио КМВ/vk.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пятигорска, который во время посещения архитектурно-этнографического комплекса «Город мёртвых» в Северной Осетии достал из склепа черепа и сфотографировался с ними. Полученные снимки он опубликовал в Instagram.

По данным МВД по республике, 18-летний турист «совершил непристойные, глумливые действия, несовместимые с требованиями морали».

В ведомстве уточнили , что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Ранее News.ru писал, что два 19-летних гражданина США признали вину в деле об убийстве карабинера в центре Рима. Инцидент произошёл близ Верховного апелляционного суда в ночь на 26 июля. 45-летний местный житель свёл американцев с наркодилером, который обманул юношей, продав им обычные таблетки вместо наркотиков.