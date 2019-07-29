Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пятигорска, который во время посещения архитектурно-этнографического комплекса «Город мёртвых» в Северной Осетии достал из склепа черепа и сфотографировался с ними. Полученные снимки он опубликовал в Instagram.
По данным МВД по республике, 18-летний турист «совершил непристойные, глумливые действия, несовместимые с требованиями морали».
В ведомстве
Ранее News.ru писал, что два 19-летних гражданина США признали вину в деле об убийстве карабинера в центре Рима. Инцидент произошёл близ Верховного апелляционного суда в ночь на 26 июля. 45-летний местный житель свёл американцев с наркодилером, который обманул юношей, продав им обычные таблетки вместо наркотиков.