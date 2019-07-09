https://static.news.ru/photo/0a2be34e-a274-11e9-a9fd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Средиземноморской туристической ассоциации отельеров Эркан Ягчи считает, что около 250 тыс. российских полицейских и их семей посетят Турцию с августа этого года. Это стало возможным благодаря снятию запрета, который не позволял сотрудникам МВД РФ отдыхать на турецких курортах.

Мы надеемся принять около 250 000 российских полицейских в этом году, — цитирует Hurriyet Daily News Ягчи.

Он считает, что пик посещаемости придётся на вторую половину августа.

Сотрудникам российской полиции в 2014 году МИД РФ не порекомендовал выезжать в 116 стран, однако 22 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ, разрешающий полицейским проводить отпуск в Турции и Таиланде. Ранее из этого перечня были вычеркнуты Китай, Куба, Вьетнам, Казахстан и некоторые страны СНГ.

Как писал News.ru, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) пояснила, в каких случаях работодатель имеет право отказать сотруднику в ежегодном оплачиваемом отпуске. Так, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно отразится на нормальном ходе работы предприятия, то сотрудник может остаться без отдыха. При этом перенос отпуска на следующий год возможен только с личного согласия работника.