ТСЖ требует взыскать с Лолиты сотни тысяч долгов за ЖКХ

https://news.ru/storage/news/c249416de45f1d4b942979b4a7e9daf6/4dda3c76-f69c-4305-af0d-f0e8ee612619_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лолита Милявская

ТСЖ «Большие каменщики» обратилось в суд после того, как певица Лолита Милявская задолжала за коммунальные услуги около 760 тыс. рублей, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва.

Она уточнила, что артистка не платила за управление, содержание, ремонт общего имущества и услуги ЖКХ.

ТСЖ требует оплаты задолженности со 2 апреля 2014 года по 31 января 2016 года, размер которой составляет 609 842 рубля.

«А также пени за период с 11 мая 2014 года по 9 июня 2017 года в размере 148 295 рублей», — добавила Царёва.

Она также отметила, что иск был зарегистрирован 15 января, однако не был взят в работу, так как требовал устранения процессуальных недостатков, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что Лолита Милявская прокомментировала своё нашумевшее интервью украинскому YouTube-каналу «Крючок TV». Сама звезда не видит ничего скандального в том, что назвала Крым украинским. По её словам, Крым — это место её детства, и тогда он был Украиной.