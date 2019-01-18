Труженица ЖКХ устроила танцы на автотрассе

Танцующую женщину, одетую в рабочую спецовку, сняли очевидцы в Симферополе. Та занималась физкультурой и танцами в центре транспортного кольца.
Разгорячившись, она сняла куртку и продолжала чему-то радоваться на удивление проезжавших мимо водителей, сообщают argumenti.ru.
Недоумевающие водители останавливались, чтобы снять необычное событие на видео.
Несмотря на то, что позитивная танцовщица была одета в костюм, который обычно носят сотрудники жилищно-коммунального хозяйства или дорожные рабочие, осталось неизвестным, кем же всё-таки она работает.
Ранее в Санкт-Петербурге, как сообщал News.ru, таксист пустился в пляс на автозаправочной станции. Вскоре его увезли медики. Правда, перед этим мужчину пришлось связать.