Труженица ЖКХ устроила танцы на автотрассе

https://news.ru/storage/news/ebf91c6056f0e8160f7fc46a46f30a59/f6c3b968-2f75-46ab-96f5-3338c3fd651e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Танцующую женщину, одетую в рабочую спецовку, сняли очевидцы в Симферополе. Та занималась физкультурой и танцами в центре транспортного кольца.

Разгорячившись, она сняла куртку и продолжала чему-то радоваться на удивление проезжавших мимо водителей, сообщают argumenti.ru.

Недоумевающие водители останавливались, чтобы снять необычное событие на видео.

Несмотря на то, что позитивная танцовщица была одета в костюм, который обычно носят сотрудники жилищно-коммунального хозяйства или дорожные рабочие, осталось неизвестным, кем же всё-таки она работает.

Ранее в Санкт-Петербурге, как сообщал News.ru, таксист пустился в пляс на автозаправочной станции. Вскоре его увезли медики. Правда, перед этим мужчину пришлось связать.