Трупы в Коми получили платёжки за утилизацию мусора

https://news.ru/storage/news/893e9d0eb926ecfcf74c5017f29ea2a1/d501ffda-31fc-415b-91eb-2e6a4213c6b3_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Оператор по работе с твёрдыми коммунальными отходами «Ухтажилфонд» направил жителям Сысольского района Республики Коми платёжки, в том числе, на имена уже почивших людей. Теперь родственники умерших вынуждены доказывать, что те больше ничего не смогут заплатить.

Такая ситуация сложилась из-за того, что региональный оператор не проверил актуальность базы данных, передаёт «РГ».

Жители района также вовремя не обеспокоились проблемой и не переоформили все нужные бумаги. При этом, если плата за электроэнергию рассчитывается по показателям счётчиков, то за утилизацию бытовых отходов должен платить каждый прописанный в квартире человек.

В пресс-службе компании «Коми энергосбытовой компании», которая предоставляет данные «Ухтажилфонду», призвали граждан как можно скорее предоставить актуальную информацию для изменения базы.

Ранее News.ru писал, что депутат городской думы Читы Екатерина Борисова на заседании комитета ЖКХ предложила отключать по ночам свет в многоквартирных неблагоустроенных домах города. Причиной такого заявления народной избранницы стал тот факт, что Городское жилищно-эксплуатационное управление (ГЖЭУ) оказалось на грани банкротства из-за 50-миллионного долга перед «Читаэнергосбытом».