Трупы из НИЦ имени Блохина могут оказаться фейками

https://news.ru/storage/news/2574d2643064fdcb9bfd317f0af66bf8/7f09b529-d2f0-4240-939f-ab2e551ab1a2_850.jpg Mvad/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Неопознанные трупы, которые пролежали около 10 лет в морге Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, могут оказаться фейковыми. Информация о человеческих останках всплыла на фоне конфликта в руководстве учреждения.

Речь идёт о своеобразной борьбе за власть в НИЦ между бывшим главным врачом Михаилом Давыдовым — старшим вместе с его сыном и новым руководителем учреждения Иваном Стилиди. Последний занял пост главы учреждения после Давыдова в 2017 году.

Однако сам Давыдов в беседе с News.ru в 2018 году заявил, что пока никуда не ушёл. Это может указывать на продолжение конфликта со Стилиди, заявившим, что обнаруженные тела, которые могут являться свидетельством ошибок предыдущего руководства, были переданы правоохранителям именно по его указанию.

При этом специалист одного из моргов, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что тела больше напоминают не мумифицированные останки, а просто останки в плохом состоянии. Например, так могут выглядеть части тела человека без определённого места жительства. То есть они могли находиться в учреждении не 10 лет, а, например, несколько дней. Кроме того, вопросы вызывает и то, как трупы в помещении, где количество предназначенных для тел ящиков ограничено, могли потерять на 10 лет.

Подробнее о причинах конфликта и обстоятельствах скандального дела — в материале News.ru.