Трудовой патент для мигрантов подорожал в Москве

https://news.ru/storage/news/204281254e5725adb1cfeea8e593c5ab/56f2415d-7e11-4776-ba2a-dc8ed7f4a704_850.jpg АГН "Москва"

Московские власти подняли стоимость трудового патента для мигрантов. С 1 января она составляет пять тысяч рублей.

Соответствующие поправки в столичное законодательство Мосгордума приняла в ноябре 2018 года. Глава парламентской комиссии по экономической политике и финансам Людмила Гусева отметила, что данная мера будет способствовать пополнению российского бюджета. По ее словам, средства, вырученные от продажи мигрантам патентов, направят на социальные нужды.

Вслед за Москвой повышение стоимости патентов одобрили и законодатели области. Согласно принятым Мособлдумой поправкам, с 1 января патент на трудовую деятельность будет обходиться мигрантам в 4,75 тыс. рублей, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что столичный департамент здравоохранения предупреждал москвичей об угрозе вспышек кори. Там отметили, что ситуация с распространением этого заболевания в Москве ухудшилась в связи с наплывом мигрантов из соседних стран, не привитых против кори.