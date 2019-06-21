https://static.news.ru/photo/3a0faf78-93fb-11e9-8cb6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Законопроект, который вводит в Трудовой кодекс электронный документооборот в общении работодателя и работника, внесён в Госдуму. Согласно тексту, бумага и ручка могут не понадобиться при заключении трудового договора или, например, оформлении заявлений на отпуск или об увольнении.

Депутаты обозначили это как юридически значимые сообщения, которыми являются «любые акты взаимодействия между сторонами трудового договора, совершаемые ими в целях передачи определённой юридически значимой информации».

Предлагается установить, что обмен сообщениями может быть произведён не только в личном присутствии или при направлении сообщения почтой в виде бумажного документа, но и с использованием электронных или иных технических средств, — пояснил один из авторов законопроекта Павел Крашенинников, его слова приводит « Интерфакс ».

Идентифицировать личность участника электронного документооборота, уточнил депутат, можно будет по цифровой подписи либо по адресу отправки таких сообщений, указанном в трудовом договоре.

При этом работник сможет в любой момент после его заключения отказаться от электронного документооборота и вновь вернуться к чернилам и бумаге.

Законопроект также уравнивает в правах традиционные трудовые договоры и те, что были подписаны «путём обмена документами и информацией посредством электронных и других технических средств», добавил Крашенинников.

Ранее, как писал News.ru, Министерство труда предложило сократить срок уведомления работника об изменениях условий трудового договора с двух месяцев до одного.