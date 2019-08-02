https://static.news.ru/photo/dfcdcdf2-b528-11e9-bbe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arno Burgi/dpa/Global Look Press

Роспотребназдор зафиксировал появление в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не были замечены в европейской части России.

По данным газеты « Вечерняя Москва », в столице резко увеличилось количество вызовов дезинфекторов. Специалисты говорят, что если клоп попадёт хотя бы в одну квартиру, то может заразить целый дом.

Заметить паразитов можно, потому что размер крупных особей достигает спичечной головки. Также о появлении тропического постельного клопа может свидетельствовать наличие укусов на теле после сна.

Биолог Московского городского центра дезинфекции Роман Хряпин рассказал, что до сих пор неизвестно, переносят ли эти кровососущие насекомые какие-то опасные заболевания кроме гепатита B.

Ранее News.ru писал, что всё больше туристов, отдыхающих в Европе и США, заявляют о засилье постельных клопов в гостиницах. При этом средства защиты от насекомых практически не помогают. По мнению экспертов, новая разновидность клопов начала распространяться на территории Соединённых Штатов в последние несколько десятилетий.