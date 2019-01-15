Триколор в огне

https://news.ru/storage/news/8727ae9a87f2d4541f5f510e5aebe519/5e831692-8ca9-4ccf-8aad-8904f7cc8e9b_850.jpg Александр Вильф/РИА Новости

Две саранские девушки сочли старый флаг разновидностью хлама

Две девушки из Саранска с романтическими именами Виктория и Софья, достигшие к тому же совершеннолетия по всем европейским законам, то есть двадцати одного года, бросили в костер вместе со старым тряпьем и российский триколор. Даже суровые нравы родной Мордовии, известной на весь мир строгостью своей пенитенциарной системы, не отвратили подруг не только от экзекуции над национальным символом, но и от публикации своего хайпа в соцсетях.

В свое оправдание они пролепетали, что, мол, не собирались покушаться на государственные святыни, а наоборот, своим жестом хотели как бы символически избавить Россию от старых проблем в Новом году. Иными словами, правоохранители услышали очередную интерпретацию старого зарока, что мы, мол, больше никогда и нигде не будем. Такое вот очищение огнем.

Естественно, тут же вспомнилось, что все девяностые годы наш государственный флаг был как бы искусственно отделен от самого народа в законодательном порядке. Триколор можно было вывешивать только на зданиях органов власти всех уровней и использовать только в торжественных случаях. Подоплека тех ограничений была ясна. Власти боялись (и не без основания), что разного рода реваншистские в понятиях того времени силы только спали и видели, как бы новый флаг новой же России профанировать.

Было же время, когда трехцветное полотнище так и норовили назвать то «власовским», то «белогвардейским». Вот потому флаг в руки простым гражданам и не давался. Чтобы как бы чего не вышло. Сергей Булкин/News.ru

Но постепенно, явочным порядком флаг ушел в народ. Особенно усердствовали спортивные болельщики, что решительно понесли триколор на стадионы. И раз Россия вставала с колен, в том числе и побеждая на различных чемпионатах, то постепенно все ограничения на сопровождение народного торжества и проявления радости флагом с двуглавым орлом были сняты. Причем в законодательном порядке. Флаг стал не просто общедоступным, но и объектом чистой коммерции. Триколоры стали продавать на всех углах без всякой лицензии.

И вдруг такой отголосок смурных девяностых. И пусть саранский флаг был не нов и, видимо, потерт. Его государственное значение от этого меньше не стало. Когда-то некогда популярный у нас американский певец Дин Рид решил постирать заокеанское полосатое полотнище, поскольку, дескать, на нем скопилось немало грязи. В результате он был подвергнут остракизму и спешно переехал в ГДР. И хоть он был официальным героем для советских людей, его жест в СССР поддерживали весьма сдержанно.

Но проблема в том, что зачастую примеры новых безумных хайпов в соцсетях становятся заразительными. И как бы властям не пришлось вновь ограничивать продажу нашего триколора. Как говорится, от греха подальше.