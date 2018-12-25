Три станции «фиолетовой» ветки метро закроют в начале января

https://news.ru/storage/news/0ab2b5ca1c0adef1a90087b779306e7c/c9b62a9f-daec-4571-bc20-e97e43002219_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена закроют на пять дней: с 4 по 8 января. Это необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии.

Поезда в эти дни будут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Планерная» и «Выхино». А дальше пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами.

Ранее News.ru писал о том, что в 2019 году в московском метро планируется открыть ещё 14 станций. Это участок от «Некрасовки» до «Косино» Некрасовской линии, отрезок от «Саларьево» до «Столбово» Сокольнической ветки, а также платформы от «Косино» до «Авиамоторной» Большой кольцевой линии.