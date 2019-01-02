Три подъезда магнитогорского дома остаются без света и газа

https://news.ru/storage/news/da4f5600fbbda8f2a56a209d72dd5e6e/68692bb1-c263-49b2-8e34-1f5a7ba7e127_850.jpg vk.com/vkmgn

Газ и свет в трёх подъездах дома, который частично обрушился в Магнитогорске, не включены до сих пор. Такое решение принято в целях безопасности, рассказал представитель Главного управления МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин.

От коммуникаций отключены 5, 6 и 8-й подъезды, передаёт ТАСС. В остальные части здания вход свободный, там есть тепло, электричество и горячая вода.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Официально подтверждена гибель 24 человек, тела 19 жертв опознаны.

Шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы. Среди тех, чья судьба до сих пор неизвестна, пятеро детей. Из-за угрозы нового обрушения спасатели там, где это возможно, разбирают обломки здания вручную.