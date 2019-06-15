https://static.news.ru/photo/f9d99b18-8f71-11e9-b9b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Winfried Schäfer/imageBROKER.com/Global Look Press

На лобовое стекло иномарки в Санкт-Петербурге упали три енота. Инцидент произошёл в Центральном районе города на улице Марата.

По рассказам очевидцев произошедшего, дикие питомцы рухнули с четвёртого этажа дома и приземлились прямо на Renault Duster, припаркованный у подъезда.

Что стало причиной инцидента, пока не известно, однако, по счастливой случайности, всем троим удалось удачно приземлиться. Один из них на некоторое время перестал двигаться, однако позже зашевелился.

Как сообщает Пятый канал, владелица животных нашлась быстро, забрала енотов домой и пообещала, что вызовет врача для осмотра зверьков.

Как отреагировал владелец автомобиля на произошедшее и остались ли на иномарке какие-либо существенные повреждения — пока не известно.

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