https://static.news.ru/photo/aa4ac5a4-9809-11e9-bf48-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что только 16% воспитательных программ в российских школах соответствуют нормативным требованиям. Их каждая школа разрабатывает самостоятельно.

Около 76% воспитательных программ нуждаются в серьёзной доработке, а 20% — вообще не соответствуют нормативным требованиям. Лишь 16% программ соответствуют тем нормам и требованиям, которые должны быть, — сообщила Кузнецова на Межрегиональной конференции по оценке качества образования.

Как писал News.ru, один из основателей профсоюза «Ученик» в Петербурге Леонид Шайдуров держит голодовку. Он требует убрать Юнармию из школ, вернуть бесплатное питание и прекратить преследования учащихся по политическим мотивам. Голодовку 16-летний учащийся гимназии № 622 начал 17 июня с пикета у здания комитета по образованию Петербурга, после которого его задерживала полиция.