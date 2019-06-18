https://static.news.ru/photo/9e7c8c16-9229-11e9-bbf4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Igor Primak/Russian Look

Половина российских школьников в возрасте 13–15 лет хоть раз в жизни пробовали наркотики, полагают эксперты.

Общественное движение «Трезвая Россия» анкетировало 20 тысяч учеников по всей стране, и, согласно результатам опроса, в возрасте 13–15 лет имеют опыт употребления психоактивных веществ пятеро из 10 детей, в возрасте 15–17 лет уже семеро из 10. В обоих случаях это 70% мальчиков и 30% девочек, сообщил руководитель организации Султан Хамзаев РИА Новости .

Также уточняется, что пятеро из 10 учащихся средних учебных заведений употребляют наркотики регулярно, восемь из 10 студентов вузов принимают запрещённые вещества минимум раз в год. По данным «Трезвой России» число несовершеннолетних наркоманов выросло на 60% за последние пять лет.

Как сообщал News.ru ранее, в Совете Федерации прорабатывают вопрос изменения законодательства, касающегося незаконного оборота наркотиков. Также верхняя палата парламента заинтересована в совершенствовании норм права для предотвращения фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.