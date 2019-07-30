https://static.news.ru/photo/0a8884e8-b38e-11e9-8ff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: T. Schäffer/Arco Images/Global Look Press

Нескольких косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в море в рамках третьего этапа спасения животных, говорится в сообщении на сайте Всероссийского НИИ океанографии (ВНИРО).

Будет выпущено три косатки: крупная самка, самец и молодая самка. Хотя они по-видимому и не являются членами одной семьи, за время содержания в бухте Средняя у них сложились устойчивые командные отношения и определился лидер — крупная самка, — уточнятся в релизе.

Транспортировку животных проведут по отработанной логистической схеме: бухта Средняя — Хабаровск — Николаевск на Амуре — побережье Охотского моря. На всех этапах их будут сопровождать тренеры, ветеринары и учёные.

Как ранее писал News.ru, о существовании «китовой тюрьмы» стало известно в октябре 2018 года. Тогда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесённых в Красную книгу. По данным экологической организации, за последние пять лет в эту страну были вывезены 15 таких животных.

Позже природоохранная прокуратура Владивостока выявила нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые выловили животных. По данным СК, в неволе содержались 11 косаток и 90 белух. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

На ситуацию обратили внимание и в Кремле. По словам президента Владимира Путина, затягивание вопроса с выпуском узников в естественную среду обитания связано с высокой стоимостью её обитателей. Тем не менее большинство пленников китовой тюрьмы уже свободны, писал News.ru.