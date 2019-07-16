https://static.news.ru/photo/f9a410c2-a7a6-11e9-b44c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Новая охранная система появилась в залах Третьяковской галереи. Её уже опробовали во время проведения выставок Ильи Репина, Бориса Голополосова и Эдварда Мунка.

Необходимость в новой охранной системе возникла после кражи картины Куинджи в январе 2019 года. Руководство Третьяковки решило заказать систему третьего рубежа охраны (защиту самого предмета, а не только периметра) для выставочных помещений на Крымском Валу и в Инженерном корпусе. Разработкой новой системы занималась инжиниринговая компания в составе ядерного оружейного комплекса Росатома «Элерон». Она доработала существующие в галерее системы «Яхонт», благодаря чему датчики охраны удалось уменьшить до размера банковской карты, передаёт ТАСС .

Фактически комплекс обеспечивает неизвлекаемость. Злоумышленнику никакими способами его не обойти, — заявил начальник отделения «Элерона» Алексей Руднев.

Ранее News.ru писал, что Минкульт протестирует российские разработки систем охраны музеев на одном учреждении культуры. Три производителя уже предложили свои проекты.