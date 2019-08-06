https://static.news.ru/photo/4a8b48a8-b84f-11e9-a969-fa163e074e61_660.jpg Самариддин Раджабов Фото: Самариддин Раджабов/vk.com

Самариддин Раджабов — третий фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — объявил голодовку.

Самариддин Раджабов объявил голодовку, он держит её с 1 августа, — сообщила пресс-служба «Правозащиты Открытки».

На данный момент голодовку держат трое арестованных фигурантов: Кирилл Жуков, Алексей Меняйло и Самариддин Раджабов.

27 июля в Москве прошла акция солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму независимыми кандидатами. Столичный избирком отказал им в регистрации, заявив, что собранные ими подписи были фальшивыми, не приняв доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов.

Как ранее писал News.ru, против лишения родительских прав матери и отца младенца, которые вместе с ним пришли на несанкционированную акцию протеста в Москве 27 июля, выступил уполномоченный по правам ребёнка Евгений Бунимович.