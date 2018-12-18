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Третьяковская галерея рассказала о судьбе картины Репина

Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Реставрация повреждённой картины Ивана Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» начнётся не ранее мая будущего года, сообщила главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

По её словам, на данный момент идёт подготовка к работе.

«Мы ориентировочно для себя ставим сроки, что если всё хорошо и если наши этапы будут идти, как мы спланировали, а пока у нас нет никаких сбоев, тогда мы сможем приступить к проведению непосредственно реставрационных мероприятий», — отметила она.

Эксперт добавила, что восстановлением картины займутся сотрудники музея во главе с реставратором Андреем Голубейко, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что картину Репина, повреждённую вандалом, оденут в пуленепробиваемую капсулу. После истончения холста, на котором написана работа, поясняют эксперты, основа переносится на новый холст.

25 мая выпивший мужчина столбиком ограждения разбил стекло вокруг рамы и нанёс повреждения полотну. Ущерб, по оценкам экспертов, составил около 30 млн рублей. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».


#москва #музеи #реставрация #вандализм #картины #Репин
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