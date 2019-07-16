https://static.news.ru/photo/836b6178-a7c2-11e9-8e68-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Около 34% россиян не знают о способах получения дополнительного дохода после выхода на пенсию. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек, 28% жителей страны знают о возможности хранения денег на депозите в банке, по 27% - о вкладах в негосударственные пенсионные фонды и о сбережении наличными в рублях или валюте.

Около 19% россиян осведомлены о возможности покупки акций и облигаций, 13% - паёв инвестиционных фондов, 17% - открытия личных инвестиционных счетов, 16% - вложения средств в ценные бумаги через страховые компании. Покупать недвижимость намерены после выхода на пенсию 18% опрошенных.

Для 53% человек важно, чтобы способов получения дополнительного дохода после выхода на пенсию было больше, а для 29% это не принципиально.

Как ранее сообщал News.ru, результаты опроса, проведённого Рострудом, показали, что 56,3% россиян планируют работать после выхода на пенсию. Сохранить работу в своей сфере деятельности планируют 30,1% опрошенных, 27,6% хотели бы трудоустроиться по новой специальности с возможностью удалённой работы, а 27,1% респондентов заявили, что не хотели бы продолжать трудиться после достижения пенсионного возра