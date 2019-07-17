https://static.news.ru/photo/d1731b72-a876-11e9-b4f3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из сериала «Чернобыль»/HBO

Почти каждый третий житель России боится повторения катастрофы, подобной той, что произошла в 1986 году на Чернобыльской атомной электростанции.

По сравнению с 2000 годом, количество респондентов, допускающих возможность в РФ аварии серьёзного масштаба, уменьшилось более чем вдвое: 19 лет назад такую возможность не исключали 69% участников опроса, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на исследование Левада-Центра.

Также сильно выросла доля тех, кто исключает повторение катастрофы. 18% респондентов считают, что катастрофа такого масштаба практически невозможна, а 46% участников опроса полагают, что масштабная авария маловероятна. В 2000 году такие ответы в сумме давали 21% участников опроса, уточняет телеканал « 360 ».

В опросе, который был проведён с 27 июня по 4 июля 2019 года в 50 регионах России, приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее News.ru сообщал, что специалисты Левада-Центра выяснили, что ответственность за происходящее в России чувствуют на себе 28% жителей страны. При этом семья остаётся единственной сферой жизни, личную ответственность за которую осознаёт почти каждый россиянин. Об этом заявили 92% граждан, принявших участие в опросе.