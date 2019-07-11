https://static.news.ru/photo/130a4f6e-a409-11e9-84cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Международная компания ВCG, специализирующаяся на управленческом консалтинге, составила рейтинг развития территорий Москвы по многофукциональности жилых районов.

Согласно опросу, 68% жителей столицы довольны своим районом и благоустройством дворов, а 32% москвичей ответили, что не готовы рекомендовать свой район для жизни другим людям и особенно семьям с детьми.

По словам руководителя стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, в столице продолжится план по улучшению инфраструктуры и благоустройства, включающий наряду с градостроительными решениями возможности для трудоустройства.

Ранее столичные власти составили перечень из 10 романтичных городских мест. Идеальным местом для свиданий и свадеб является Лужков мост, соединяющий берега на Водоотводном канале, а также парк «Коломенское», Дворец бракосочетания на ВДНХ, Нескучный сад, сад «Эрмитаж», Булгаковский дом на Большой Садовой, 10 и Соловьиная Роща в Куркино, писал News.ru.