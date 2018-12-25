Требования «Победы» к ручной клади признали незаконными

https://news.ru/storage/news/8c760fbeb62352e4aace52ab54227f89/a732d8f1-e804-407c-b2ce-9908cb806665_850.jpg Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press

Мосгорсуд признал незаконным запрет российского лоукостера «Победа» на бесплатный провоз вещей помимо ручной клади. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, которые приводит РИА Новости, суд признал незаконными действия ООО «Авиакомпания Победа» по установлению габаритов и по запрету провозить пассажиру в салоне воздушного судна предметы из пункта 135 авиационных правил.

Новые правила, действующие с ноября прошлого года для всех авиакомпаний, предусматривают бесплатный провоз ручной клади, вес которой не может быть меньше пяти килограммов. Кроме того, пассажир имеет право взять с собой дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли и верхнюю одежду.

Ранее News.ru писал о том, что авиакомпания «Победа» станет ответчиком в суде по делу о платной регистрации пассажиров на рейсы в аэропортах за рубежом. Иск к перевозчику подала московская межрегиональная транспортная прокуратура. Специалисты надзорного ведомства выявили неправомерные требования «Победы» к клиентам.