Трассу между РФ и Казахстаном закрыли из-за метели

https://news.ru/storage/news/96334a4d1b9c30efcb1bb612931c7699/8c821783-c806-42c4-a570-a5981786ae16_850.jpg nstagram.com/gornichnykh_andrey/Global Look Press

Участок трассы в Саратовской области, соединяющей Россию и Казахстан, пришлось закрыть из-за сильной метели. Такую меру ввели 27 января с 15:30 по московскому времени.

«Временно закрыт проезд для всех транспортных средств на федеральной трассе Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном на участке с 305-го по 325-й километры в Озинском районе Саратовской области», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря ФКУ «Поволжуправтодор» Ирины Елизаровой.

По данным регионального управления МЧС, сильный снегопад в области продолжится 28 января, ожидается выпадение до 19 мм осадков, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Ранее News.ru рассказывал о сильном снегопаде в Москве. За выходные дни в столице выпало около половины месячной нормы снега. По данным Гидрометцентра, высота сугробов на ВДНХ утром достигала 44 см, а в центре Москвы, на улице Балчуг — 49 см.