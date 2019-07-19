https://static.news.ru/photo/54076882-aaf1-11e9-a36a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Нефтеюганск/vk.com

Компания «Татнефть» заявила, что её трубопроводы в Ханты-Мансийском автономном округе может залить нефтью, которая сочится в районе линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Южный Балык». По словам экспертов, утечка чёрного золота произошла на месторождении ООО «РН-Юганскнефтегаз» — дочернем предприятии «Роснефти».

Глава «Транснефти» Игорь Дёмин уточнил, что представители компании совершили облёт места разлива на вертолёте. Согласно предварительным оценкам, уже залито более 1 тыс. кв. м. Виновники инцидента пытаются замаскировать образовавшиеся озёра нефти стволами деревьев.

«Транснефть» не имеет права сама ликвидировать разлив. В связи с этим компания приняла решение огородить место его распространения, передаёт РБК .

Как ранее писал News.ru, Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии в Facebook сообщила, что на крупнейшем месторождении страны Хамада могло произойти закрытие одного или нескольких клапанов. В связи с этим добыча нефти на объекте временно приостановлена.