https://static.news.ru/photo/92f285d8-9c0d-11e9-a49e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Арендаторы павильонов на рынке «Алан» во Владикавказе устроили митинг против введения онлайн-касс. В акции протеста участвовали десятки человек.

Предпосылкой для митинга стал новый закон, который с 1 июля предписывает арендаторам павильонов устанавливать онлайн-кассы для борьбы с теневым предпринимательством. Однако протестующие опасаются, что нововведение повлечёт увеличение налогов, что губительно отразится на малом бизнесе, пишет « Кавказ Пост ».

По мнению сторонников новации, онлайн-кассы облегчат жизнь торговцев, а налоги не увеличится. Государство к тому же пообещало частично компенсировать расходы, связанные с внедрением новых систем. Выплаты могут составить до 18 тысяч рублей.

Пользоваться онлайн-кассами и передавать в налоговую инспекцию данные о расчётах в режиме реального времени должны организации, выполняющие работы и оказывающие услуги населению. Также в списке оказались компании, которые платят единый налог на вменённый доход (ЕНВД) и предприниматели, имеющие наёмных работников.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), использовать онлайн-кассы с 1 июля должны 280 тысяч организаций и 120 тысяч ИП.

Как писал News.ru со ссылкой на главу ФНС Михаила Мишустина, в мае более 800 тысяч юридических лиц установили 2,3 млн онлайн-касс, увеличив их общее количество вдвое.