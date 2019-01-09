Топилин расскажет депутатам о пенсионных изменениях

https://news.ru/storage/news/c8d02cd59ae1dde86ad4ceba48d792fb/00089ad0-296d-4fa4-8cea-b60f4d691187_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Максим Топилин

Министр труда РФ Максим Топилин в конце первого квартала выступит перед депутатами Госдумы с докладом о ходе реализации изменений в пенсионной системе страны.

«В конце квартала мы заслушаем министра труда РФ Максима Топилина о ходе реализации изменений параметров пенсионной системы», — заявил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Кроме того, председатель Пенсионного фонда РФ ознакомит депутатов с работой банка данных, который начал функционировать 1 января 2019 года.

Ранее News.ru писал, что новый закон, который подразумевает передачу денег от конфискации средств и имущества коррупционеров в систему пенсионного обеспечения, вступил в силу. Согласно документу, новая норма об источниках дохода ПФР начала действовать с 1 января 2019 года.