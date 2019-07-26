https://static.news.ru/photo/898c3b48-af80-11e9-924e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин посоветовал семьям, которые хотят получить материнский капитал, поторопиться с рождением детей, так как срок программы ограничен. Правда, он не исключил её продление до 2025 года.

Я бы пожелал тем, кто хочет завести ребёнка, сделать это как можно быстрее. У нас пока рождаемость снижается, и нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. Я, конечно, не исключаю, что будет принято продление программы, но этот вопрос пока не обсуждался, — сказал Топилин журналистам.

С 2020 года материнский капитал планируется увеличить. Он будет проиндексирован до 470 тысяч рублей, писал News.ru.

Ранее депутаты предложили расширить использование маткапитала на покупку автомобиля. Авторы законопроекта просили разрешить потратить деньги на покупку автомобиля не дороже 1 млн рублей с двигателем не более 125 лошадиных сил.