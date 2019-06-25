https://static.news.ru/photo/d182b07a-9744-11e9-92af-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджеры компании лишаются годовых премий из-за аварии самолёта SSJ 100.

В наших KPI менеджмента предусмотрено, что в случае катастрофы, которая, к сожалению, случилась, топ-менеджмент лишается каких-либо вознаграждений по итогам работы за год, — сказал глава «Аэрофлота».

Гендиректор подчеркнул, что он тоже не получит никакой премии по итогам II квартала, передаёт РИА Новости .

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Как ранее писал News.ru, Виталий Савельев впервые публично высказался о трагедии, произошедшей с самолётом SSJ 100. Предварительный анализ Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вызвал у него много вопросов.