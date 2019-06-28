https://static.news.ru/photo/3bba91ec-99bb-11e9-8988-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Иванко Игорь/АГН"Москва"

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро. Последний вместе с другими должностными лицами, а также владельцем фирмы-автодилера Сергеем Петровым подозревается в незаконном выводе средств за рубеж.

Как заявил в суде следователь, Анатолий Кайро вместе с сообщниками реализовал схему по покупке «Рольфом» активов у компании «Рольф Эстейт» по завышенной цене, а именно за 3,9 млрд рублей. В рамках сделки были куплены всех дилерские центры, автосервисы и земельные участки «Рольф Эстейт» на территории Москвы.

Защита заявила в ответ, что вся площадь и недвижимость «Рольфа» на территории Москвы не может стоить как пара элитных квартир.

Доводы следствия в обоснование ходатайства о домашнем аресте были обусловлены тем, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства на территории РФ и часто перемещается за границу. Кайро возразил, заявив, что у него есть недвижимость на территории России и скрываться он не собирается.

Я являюсь собственником недвижимости на улице академика Анохина, в России проживает моя семья и этот адрес является моим постоянным местом жительства, загранпаспорт я сдал следователю в добровольном порядке, — рассказал в суде Кайро.

Защита предложила за Анатолия Кайро залог в размере 20 млн рублей. Но суд предпочёл отправить его под домашний арест.

Суд постановил: избрать Кайро меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 25 августа, — передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Ранее News.ru писал, что топ-менеджменту автодилера инкриминируют деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Перевод валюты по подложным документам - прим. News.ru. Следствие полагает, что в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед», вступил в сговор со своими топ-менеджерами для незаконного перечисления выручки на счета подконтрольного ему офшора.

Однако масштаб вывода денег из автодилера «Рольф», может быть в полтора раза больше, чем считает следствие. На это указывают данные финансовой отчётности компании.