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Тонны снега вывезли с московских улиц на полигоны

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

С начала зимнего сезона в Москве выпало около полуметра снега. В снегосплавных пунктах столицы утилизировано почти 3 млн кубометров снега.

Только в минувшие выходные, 22 и 23 декабря, осадки выросли на 6 сантиметров, а за последние сутки коммунальные службы вывезли свыше 280 тыс. кубометров снега, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Он отметил, что в связи с непогодой снегосплавные пункты города работают круглосуточно, в непрерывном усиленном режиме работают все коммунальные службы города. По его словам, было привлечено около восьми тысяч единиц снегоуборочной техники. Заммэра добавил, что под особым контролем коммунальных служб находится очистка от снега двускатных кровель, информирует АГН «Москва».

Как сообщал News.ru, уровень снежного покрова в Москве может вырасти до 29 сантиметров. Снег будет идти 24 декабря в Московском регионе на протяжении суток, также местами ожидается гололедица.


#москва #погода #снегопад
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