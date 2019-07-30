https://static.news.ru/photo/20bd6fe4-b36b-11e9-96a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Только 13% представительниц прекрасного пола в России считают себя красивыми. Таковы данные опроса Mail.Ru, в котором приняли участие около 14,5 тысячи женщин.

Выяснилось, что большинство россиянок недовольны своим телом, в частности лишним весом. Таких примерно 32%. Около 20% не устраивают их зубы и почти столько же (19%) находят изъяны в своей фигуре. Около 13% опрошенных назвали свою внешность среднестатистической, а 19% выбрали вариант «обычная».

Что касается тех аспектов внешности, которые вызывают у россиянок гордость, то чаще всего они называли рост (24%) и волосы (21%). Ещё 23 % гордятся своими формами и примерно 31% — незаурядным умом, отмечает « Ридус ».

Ранее News.ru сообщал, что жителей Великобритании удивила красота участниц всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии». Фотографии девушек в погонах разместили британские СМИ: Daily Mail, The Sun и Daily Mirror.