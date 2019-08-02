Различные токсичные вещества, накопленные в фильтрах выкуренных сигарет, серьёзно угрожают экологии.
Выяснить это удалось активистам организации Ocean Conservvancy International Coastal Cleanup, которые провели масштабное исследование в течение одного дня в 12 странах мира.
Они подсчитали бытовые отходы, находившиеся на берегах рек и на океанском побережье. Чаще всего участники акции находили окурки с пластиковым фильтром — всего 5,5 млн штук. За ними расположились обёртки от продуктов, пластиковые соломинки, тарелки и бутылки.
По данным газеты
Исследования свидетельствуют о том, что окурки, которые часто смывают в городскую канализацию, откуда они попадают в водоёмы, могут быть весьма токсичными для рыб, — говорится в материале.
Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения, при разложении фильтров в окружающую среду попадает примерно семь тысяч различных химических соединений, многие из которых являются ядовитыми.
Ранее News.ru писал, что эколог Александр Самсонов оценил опасность химических веществ на предприятии «Усольехимпром» в Иркутской области. По его словам, химикаты действительно представляют угрозу для человека и окружающей среды.