https://static.news.ru/photo/923b3066-b4fb-11e9-a0ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cindy Yamanaka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Различные токсичные вещества, накопленные в фильтрах выкуренных сигарет, серьёзно угрожают экологии.

Выяснить это удалось активистам организации Ocean Conservvancy International Coastal Cleanup, которые провели масштабное исследование в течение одного дня в 12 странах мира.

Они подсчитали бытовые отходы, находившиеся на берегах рек и на океанском побережье. Чаще всего участники акции находили окурки с пластиковым фильтром — всего 5,5 млн штук. За ними расположились обёртки от продуктов, пластиковые соломинки, тарелки и бутылки.

По данным газеты The Wall Street Journal , позиция регулирующих органов по поводу загрязнения окружающей среды сигаретами становится всё более жёсткой.

Исследования свидетельствуют о том, что окурки, которые часто смывают в городскую канализацию, откуда они попадают в водоёмы, могут быть весьма токсичными для рыб, — говорится в материале.

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения, при разложении фильтров в окружающую среду попадает примерно семь тысяч различных химических соединений, многие из которых являются ядовитыми.

Ранее News.ru писал, что эколог Александр Самсонов оценил опасность химических веществ на предприятии «Усольехимпром» в Иркутской области. По его словам, химикаты действительно представляют угрозу для человека и окружающей среды.