Тихоокеанский флот доставит домой пленённых косаток и белух

Тихоокеанский флот поможет экологам вернуть домой выловленных браконьерами для продажи в Китай косаток и белух. Они находятся в «китовой тюрьме» в бухте Средней под Находкой, белух экологи насчитали около 90 особей, большинство из которых — детёныши.
Следственный комитет ведёт расследование по факту их отлова, сотрудники Тихоокеанского флота рассматривают возможность возвращения пленников домой — в Шантарское море на севере Хабаровского края, откуда их и выловили. Времени остаётся всё меньше: млекопитающие смогут прожить в неволе не более двух месяцев, сообщает ТАСС.
Экологи уже обратились за помощью к морякам.
«Оно рассмотрено, сказали — поможем. Сейчас, как экологи у нас определятся со временем и местом, куда и когда они хотят их выпустить, будет следующий этап разговора. Это будет не раньше, чем после Нового года», — сказал изданию неназванный собеседник.
Ранее News.ru сообщал, что правительство намерено поручить избранному губернатору Приморья Олегу Кожемяко заняться проблемой косаток и белух, которые находятся в так называемой китовой тюрьме, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле отметили, что законодательно отлов для океанариумов не запрещён и никак не регулируется.