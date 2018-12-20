Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград

https://news.ru/storage/news/764554d0fb1b577c6aae4ebda5440d8d/21d9c5d7-9c0d-4acc-be60-9b56040940dc_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Мамонтёнок Люба

Известная на весь мир мамонтёнок Люба станет частью экспозиции Музея Мирового океана в Калининграде. Если точнее — то не она, а её точная копия-муляж. Впрочем, как говорят музейные работники, она практически не отличима от оригинала.

«Такой подарок нам сделал Владимир Сучок, скульптор-реставратор из Санкт-Петербурга. Любу мы покажем на экспозиции уже в 2019 году», — сообщили РИА Новости в музее.

Копия была создана в 2009 году по заказу съёмочной группы телеканала National Geografic. После этого её использовали для выставки «Мамонты и Мастодонты», организованной музеем Филда в Чикаго, и в различных российских экспозициях.

Настоящую Любу в калининградский Музей Мирового океана привозили в 2014 году. Постоянно же она хранится в Ямало-Ненецком окружном музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского в Салехарде.

Практически полностью сохранившегося детёныша мамонта нашел в 2007 году оленевод Юрий Худи в долине реки Юрибей на полуострове Ямал. Он назвал мамонтёнка Любой в честь своей супруги. У животного хорошо сохранились хобот, глаза и даже остатки шерсти на теле. Размер Любы составляет 90 см в высоту и около 130 см в длину, весит она около 50 килограммов.

По мнению учёных, мамонтёнок погиб в возрасте одного месяца около 42 тысяч лет назад, но по сохранности превосходит все ранее обнаруженные останки сородичей.

Ранее, как сообщал News.ru, в Якутске заявили о намерении начать работы по клонированию мамонтов и изучению генетической истории народов северо-востока Евразии. Для этого там было решено открыть Международный научный центр палеогенетики.