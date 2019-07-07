https://static.news.ru/photo/96005e02-a0f5-11e9-9e99-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналистка Тина Канделаки заявила, что грузинский телеканал «Рустави 2» должен извиниться перед президентом России Владимиром Путиным. Настоящим бенефициаром канала является бывший глава Грузии Михаил Саакашвили, отметила она.

По её мнению, СМИ «пробило дно».

Я 10 лет говорю о том, что Михаил Саакашвили преступник, негодяй и подлец. Его место не в цивилизованном обществе, а в тюрьме за все то, что он сделал с Грузией и грузинским народом. <...> Я желаю ему гореть в аду, — написала она в своём Telegram- канале .

Телеведущая отметила, что российскому лидеру не нужны извинения ни от журналистов, ни от властей страны. Однако именно они могут спасти внешний образ Грузии.

Ранее News.ru писал, что ведущий оппозиционного грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина. Гендиректор компании Ника Гварамия заявил, что полностью поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны назвал произошедшее провокацией.