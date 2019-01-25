USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,288 $   Brent60.98 $ Bitcoin3,554.46 $
МОСКВА-15°C17:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Тёзка угонщика самолёта подаёт в суд на журналистов

News.ru

общество [ версия для печати ]

Россиянин Павел Шаповалов, уехавший на ПМЖ в Таиланд, решил подать в суд на СМИ, которые перепутали его с угонщиком самолёта Сургут — Москва. Мужчине не понравилось, что его фотографии были растиражированы многими СМИ. 

Кроме того, журналисты сообщили его матери о том, что он якобы угонщик самолёта, из-за чего у нее начались проблемы со здоровьем. Друзья, которых опрашивали сотрудники СМИ о личности Павла, в эту историю не поверили.

По мнению мужчины, эта история показала «профессионализм некоторых журналистов, включая тех, кто работает на федеральных каналах». Шаповалов посоветовал работникам СМИ перед публикациями «сначала проверять информацию». 

Страницу Павла нашли в социальной сети «ВКонтакте», но он закрыл профиль из-за множества сообщений, в том числе с угрозами. 

Как сообщал News.ru, 41-летнего Павла Шаповалова, жителя Сургута, за попытку угона самолёта арестовали на два месяца. Во время перелёта мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, он рассказал стюардессе о своей причастности к теракту 11 сентября 2001 года и после этого потребовал сменить курс на Афганистан. Затем он крепко заснул в своем кресле. Тем не менее на заседании Шаповалов не смог объяснить свои слова, и зачем ему нужно было лететь в Афганистан, он тоже не знал, отметив, что никаких путешествий в эту страну ранее не планировал.


#москва #самолет #Сургут #угон #хмао
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
происшествия 18:38, 23 января 2019
Угонщик самолёта заявил об участии в теракте 11 сентября
происшествия 16:33, 23 января 2019
Захватчик самолёта Шаповалов арестован на два месяца
происшествия 00:36, 23 января 2019
Пассажиры рейса Сургут — Москва вступились за угонщика
Лента новостей
в мире 17:02
В США предупредили о «смертоносной угрозе» Ту-22М3
общество 16:54
Мужчины в России умирают чаще женщин
в мире 16:52
Крокодилы вмёрзли в лёд в США
спорт 16:46
Степанова и Букин отреагировали на личный рекорд сезона
общество 16:42
Пашинян и Исаев создадут дискуссионный клуб
Другие новости
общество 16:54
Мужчины в России умирают чаще женщин
общество 16:42
Пашинян и Исаев создадут дискуссионный клуб
общество 16:30
Голикова: 70% студентов находят работу после вуза
общество 16:26
СК допросил омбудсмена после «голодных обмороков» детей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top