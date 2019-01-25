Тёзка угонщика самолёта подаёт в суд на журналистов

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Россиянин Павел Шаповалов, уехавший на ПМЖ в Таиланд, решил подать в суд на СМИ, которые перепутали его с угонщиком самолёта Сургут — Москва. Мужчине не понравилось, что его фотографии были растиражированы многими СМИ.

Кроме того, журналисты сообщили его матери о том, что он якобы угонщик самолёта, из-за чего у нее начались проблемы со здоровьем. Друзья, которых опрашивали сотрудники СМИ о личности Павла, в эту историю не поверили.

По мнению мужчины, эта история показала «профессионализм некоторых журналистов, включая тех, кто работает на федеральных каналах». Шаповалов посоветовал работникам СМИ перед публикациями «сначала проверять информацию».

Страницу Павла нашли в социальной сети «ВКонтакте», но он закрыл профиль из-за множества сообщений, в том числе с угрозами.

Как сообщал News.ru, 41-летнего Павла Шаповалова, жителя Сургута, за попытку угона самолёта арестовали на два месяца. Во время перелёта мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, он рассказал стюардессе о своей причастности к теракту 11 сентября 2001 года и после этого потребовал сменить курс на Афганистан. Затем он крепко заснул в своем кресле. Тем не менее на заседании Шаповалов не смог объяснить свои слова, и зачем ему нужно было лететь в Афганистан, он тоже не знал, отметив, что никаких путешествий в эту страну ранее не планировал.