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«Телефонные террористы» атакуют москвичей

Hannah Wei/unsplash.com

общество [ версия для печати ]
По столице прокатилась волна лжеминирований

Утром 14 января в редакцию News.ru поступила информация от очевидцев: к зданию Государственной думы в центре Москвы подъехали пожарные и полицейские машины. Ситуация вызывала беспокойство, однако ни ГУВД Москвы, ни МЧС не давали комментариев по данному вопросу.

Позднее стало известно, что причиной вызова спасателей были звонки с угрозами. Неизвестный по телефону сообщил о минировании Госдумы, а также расположенного рядом торгового центра «Охотный ряд». Также спасателям поступили сведения о бомбах, якобы находящихся в трёх столичных аэропортах: Домодедово, Внуково и Шереметьево.

В воздушные гавани направились кинологи, а из «Охотного ряда» эвакуировали всех посетителей и сотрудников.

«При анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай — не исключение. После поступления информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности», — сообщили News.ru в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Ни одна из угроз не подтвердилась: оказалось, что все звонки с угрозами совершил «телефонный террорист», причём звонил он даже не из Москвы, а из Татарстана. По информации прессы, мужчина давно известен местным правоохранительным органам своим неадекватным поведением. Он состоит на учёте, проходил лечение в психиатрическом стационаре.

В России заведомо ложное сообщение о минировании является уголовно наказуемым деянием. Если хулигана ловят, то ему грозит крупный штраф, обязательные работы или ощутимый тюремный срок. Однако желающие «заминировать» тот или иной инфраструктурный объект всё равно находятся.

В ноябре 2018 года неизвестные сообщали о минировании столичных торговых центров. Из зданий были эвакуированы тысячи человек, работа торговых точек и развлекательных предприятий была сорвана на несколько часов. Полицейские и спасатели также потратили немало времени, и, как оказалось, впустую: угроза минирования была ложной, а звонили из-за границы.

vk.com/rnbeenews/Global Look Press

В декабре полицейским вновь пришлось потрудиться — в этот раз неизвестные «заминировали» девять железнодорожных вокзалов. Никаких следов взрывчатки проверка не выявила.

Специалист в области психологии терроризма Игорь Карпов рассказал в комментарии News.ru, зачем люди решают напугать спасателей сообщениями о минировании. Иногда так балуются школьники — хотя чаще подростки сообщают о минировании школы, чтобы сорвать контрольную работу или диктант. А в основном звонки с сообщениями о ложном минировании оставляют психически нездоровые люди.

«Их подлечили, выпустили из специализированного учреждения. Но не получается к каждому поставить доктора, который бы постоянно следил за состоянием больного. А сейчас — меняется погода, проблемы обостряются», — указал собеседник.

По его словам, телефонным терроризмом грешат люди, которые не знают, как иначе себя проявить. И звонки в МЧС, это, по-видимому, ещё не самое опасное «хобби».


#мчс #МВД #телефоны #хулиганство
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