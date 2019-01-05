Территорию возле дома на Урале благоустроят

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Администрация города Магнитогорска рассказала о планах модернизации земельного участка возле многоэтажки, в которой произошло частичное обрушение. Власти попросили горожан сообщить их мнение о том, какой должна быть концепция такого преобразования.

Магнитогорцы могут отправить свои предложения по поводу благоустройства территории возле дома № 164 по проспекту Карла Маркса, сообщает сайт местной администрации. Для этого гражданам нужно отправить электронное письмо по адресу: mneniyamgn@yandex.ru.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.

Ранее News.ru cообщал, что седьмой и восьмой подъезды будут снесены. Здание при этом планируют разделить на два отдельно стоящих дома. На месте трагедии появится мемориал памяти.